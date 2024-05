Basket. Cini guiderà ancora il settore giovanile del Poggibonsi

Simone Cini (nella foto) resta alla guida del settore giovanile della Paolo Nesi Poggibonsi Basket che ha ufficializzato il rinnovo del tecnico senese. "Ci tengo a ringraziare il presidente Pucci e tutta la società del Poggibonsi Basket per avermi fortemente voluto riconfermare in questo ruolo, segno che in questi anni il nostro rapporto è cresciuto e sta dando i suoi frutti – ha detto Cini -. A Poggibonsi mi sono trovato subito bene, ormai è il quarto anno che lavoro qui e fin da subito ho trovato un ambiente dove è decisamente stimolante fare pallacanestro. Ho trovato un gruppo lavoro eccezionale, ma soprattutto la serietà che c’è nella gestione quotidiana del lavoro è incredibile. Il Progetto Giovani con Valdelsa Basket? Quando mi hanno parlato della possibilità di concretizzare una collaborazione con Valdelsa Basket ero entusiasta. Questo è un accordo di cui vedo solo che benefici per tutti. Per le società, per noi allenatori, ma soprattutto per i ragazzi".