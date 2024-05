Basket CmC C’è rammarico per la retrocessione. Fiaschi: "Livello alto. Ci siamo accorti di essere in difficoltà»

"Una stagione impegnativa, un campionato di livello superiore, sia tecnico che fisico, e noi non siamo stati all’altezza". E’ questa l’analisi del capitano del Cmc Giacomo Fiaschi (nella foto), il play biancoceleste che è anche una delle colonne della squadra, sempre con la stessa maglia fin dagli anni del minibasket. "Come giocatori abbiamo il rammarico di non avere espresso al meglio le nostre potenzialità perché potevamo fare meglio – continua Fiaschi – c’è stato qualche nuovo inserimento da fuori, ma non è andata bene. A inizio stagione pensavamo di fare meglio, venivamo da un campionato esaltante, ma con il passare delle giornate ci siamo accorti che il livello era alto e noi eravamo in difficoltà".

A inizio della seconda fase la squadra credeva ancora nella salvezza: "Dopo la prima fase eravamo fiduciosi e anche nei playout avevamo di fronte quel Cus Pisa che nella stagione regolare avevamo battuto due volte, sia all’andata che al ritorno, ma abbiamo incontrato una squadra diversa perché nel frattempo i pisani avevano cambiato allenatore e gioco, erano più squadra e ci hanno messo in difficoltà condannandoci alla retrocessione. Comunque la società ha le forze per ripartire con una squadra competitiva, facendo tesoro degli errori commessi, e ripartirà con chi c’è".

ma.mu.