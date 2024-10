Basket CmC, segnali positivi dalle gare di Coppa. Coach Bertieri: "Sono state due partite intense"

"Dalla Coppa sono arrivati segnali positivi, abbiamo disputato due buone partite e sono stati due buoni test". Così Michele Bertieri, l’allenatore del Cmc di divisione regionale 1, commenta l’esperienza di Coppa Toscana che, dopo il superamento del primo turno, si è conclusa negli ottavi. Sono state due partite intense – continua Bertieri parlando del primo turno contro il Campi Bisenzio (68-55) e del secondo contro il Donoratico (70-72) – e fisicamente non abbiamo pagato il ringiovanimento della rosa. Il Donoratico è una delle squadre favorite per la vittoria finale in campionato, e per 40 minuti ci abbiamo giocato punto a punto, perdendo solo per alcuni episodi nel finale".

In vista dell’inizio del campionato (i biancocelesti apriranno le ostilità mercoledì 9 ottobre alla Dogali, ore 21) la squadra continua la preparazione: "Lavoriamo con fiducia, ma stiamo soffrendo l’impossibilità di poterci allenare per bene a causa della indisponibilità del palazzetto – continua Bertieri – con tre sedute alla settimana ci alleniamo poco, mentre lo scorso anno in fase di preparazione ci allenavamo cinque volte la settimana".

ma.mu.