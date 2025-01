Basket. Comincia male il girone di ritorno. Vela mai in partita a Carrara

carrara legends

72

vela viareggio

60

CARRARA LEGENDS: Viola 18, Ferla 10, Donati 15, Diamanti, Benfatto 2, Borghini 2, Donnini2, Tongiani 5, Canciello 18. All. Fiorini.

VELA VIAREGGIO: Spilotro, Nieri 7, Spinelli 14, Albizzi 9, Ghiselli, Mori 3, Bertuccelli 9, Romani, Bo 14, Biagiotti 4. All. Bonuccelli N.

Arbitri: Contu di Pisa e D’Accico di Pistoia.

Note: parziali: 23-12; 39-31; 57-43; 72-60.

CARRARA – Comincia male per il Vela il girone di ritorno, giusto come male cominciò quello d’andata. Contro il Carrara Legends i viareggini hanno dovuto ancora chinare la testa di fronte a un avversario di gran lunga superiore come si è visto ampiamente per tutto l’incontro escluso, forse, l’ultimo quarto quando i padroni di casa hanno pressoché smesso di giocare consapevoli della vittoria.

La partita vera e propria in pratica non è mai esistita con una partenza da dimenticare per la formazione ospite e continuata sullo stesso standard nonostante vari tentativi per sperare in un possibile recupero. La superiorità apuana si è vista dall’inizio alla fine come dimostrano i parziali: 23-12, 39-31, 57-43 e 72-60 alla fine. Il tutto con un indescrivibile facilità per gli uomini di Fiorini e del mai dimenticato Guglielmo Rossi coach, molti anni fa, di prima squadra e giovanili, nel allora Sporting Viareggio. Tutto da dimenticare insomma, in attesa del prossimo confronto casalingo contro la Cerretese sabato prossimo a Camaiore. Qui occorrerà davvero tirare fuori le unghie e tornare quelli delle ultime prestazioni alle quali il pubblico si stava abituando.

Eraldo Di Simo