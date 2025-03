Basket Conference Nord Ovest. Wetech’s Fides, prima sconfitta. Ma resta in testa al girone

Prima o doveva accadere. Ogni primato è destinato ad interrompersi ma di sicuro quello della Wetech’s Fides, vittoriosa 22 volte consecutive dall’inizio del torneo e leader indiscussa della Conference Nord Ovest di basket, rimarrà nella storia. Una certezza, nonostante la sconfitta casalinga per 90–88, subita da un’agguerrita Sancat Firenze. Già certa matematicamente del primo posto, pur se la coda del campionato prevede i play-off e le finals four per salire in B Interregionale, la squadra di coach Paludi non ha gestito al meglio gli istanti conclusivi del match.

Decisi ad entrare nella storia gli ospiti di coach Calamai partono bene, con il duo Pracchia-Baldasseroni in evidenza, ma i gialloverdi riescono a dettare il ritmo della gara e a prevalere fino all’intervallo lungo con una decina di punti di vantaggio. Al rientro dal riposo Sancat aumenta ancora i giri e approfitta di qualche disattenzione dei padroni di casa per restare in partita. Sotto di 8 all’inizio del quarto game, i fiorentini riescono a centrare il sorpasso grazie a due tiri liberi. Sulla rimessa dal fondo Sereni non trova Malatesta e l’imbattibilità dei valdarnesi cade.

Nessun dramma però nel clan Wetech’s: riconosciuti i meriti degli avversari si pensa già alla terzultima della stagione regolare, sabato alle 18.30, sul parquet di Pontedera.

Giustino Bonci