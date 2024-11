Basket, coppe europee: la Virtus cade sul filo di lana a Parigi

Parigi (Francia), 28 novembre 2024 – Si allunga la striscia negativa in Eurolega della Virtus Segafredo Bologna che sul campo della matricola Paris Basketball incassa la quarta sconfitta di fila: all’Adidas Arena finisce 81-78 per i parigini, all’ottavo sigillo europeo consecutivo, che sono partiti in sordina per poi tentare la fuga e successivamente hanno dovuto fare i conti con il coraggioso rientro della Segafredo che però non è riuscita a controsorpassare. Una vittoria su cui ci sono le firme di TJ Shorts, autore di 19 punti conditi con 9 assist e sempre più giocatore copertina di questa prima parte di stagione di Eurolega, e dell’ex Olimpia Milano Maodo Lo, che ha chiuso a quota 15 punti.

In casa Virtus non sono invece bastati i 25 punti di uno scatenato Will Clyburn e i 16 di Isaia Cordinier che oggi festeggiava i 28 anni. Proprio Clyburn ha tracciato la rotta dell’ottimo avvio felsineo segnando 15 dei primi 20 punti dei bianconeri, partiti 11-3 e arrivati fino al 20-11 prima di subire due triple di Maodo Lo, che hanno lanciato la rimonta dei parigini, i quali hanno coronato il loro inseguimento nel secondo quarto mettendo la testa avanti con l’ennesima stilettata dall’arco dell’ex Milano e con quella di Hifi. L’asticella del vantaggio transalpino si è quindi alzata fino al +7 di metà gara e, dopo l’intervallo, ha raggiunto la doppia cifra (55-44) prima dei canestri di Zizic e del mai domo Clyburn che hanno cercato di tenere in scia Bologna.

Parigi è però sempre riuscita a respingere gli assalti e, sospinta da Jantunen, Shorts e Kratzen si è addirittura portata sul +14 (77-63). Messa con le spalle al muro, la Virtus ha però avuto la grande forza mentale e tecnica di mettere in piedi l’ennesima reazione rientrando addirittura a -2 sulle ali di Clyburn e Cordinier (77-75). A togliere le castagne dal fuoco dei parigini ci ha allora dovuto pensare ancora una volta Shorts con il canestro dell’80-75 che ha chiuso ogni discorso e reso vana anche l’ultima tripla di Belinelli.

Eurocup, vince Venezia. Trento va ko

Luci e ombre in Eurocup dove sono arrivati il successo dell’Umana Reyer Venezia e il passo falso della Dolomiti Energia Trento: i lagunari hanno centrato un prezioso colpo esterno sbancando il campo del Lietkabelis 100-93 dopo un tempo supplementare. In evidenza, sul fronte della Reyer, Mfiondu Kabengele con 21 punti segnati e 11 rimbalzi catturati e il duo Tessitori-Parks (13 punti a testa). Dopo aver chiuso a -10 la frazione d’apertura, la Reyer ha continuato ad inseguire i lituani fino al quarto quarto, quando Kabengele si è caricato sulle spalle la squadra portandola all’overtime dove Wheatle ed Ennis hanno completato l’opera firmando il 10-0 valso di fatto la vittoria.

Serata amara, invece, per la Dolomiti Enegia Trento, sconfitta in casa 83-68 dai turchi del Besiktas, che ha chiuso con quattro uomini in doppia cifra (13 punti per Kelan Martin). Lo spartiacque del match sono stati i due quarti centrali, in cui i bianconeri trentini hanno incassato 43 punti a fronte dei soli 22 segnati, sprofondando fino al -18; un gap che non hanno più saputo colmare.