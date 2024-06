Basket. Costone e Banchi, avanti insieme nella stagione 24/25: "Daremo il massimo per ben figurare anche in Serie B»

Il Costone blinda il settore delle combo-guards: confermato anche per la stagione 2024/2025 Alessandro Banchi (nella foto) che continuerà a vestire il gialloverde per la terza stagione consecutiva. La prima in Serie B con la canotta del Vismederi, categoria in cui comunque Banchi ha militato fino alla stagione 2021/’22. La conferma del figlio dell’ex coach della Mens Sana, oggi sulla panchina della Virtus Bologna, va a completare il reparto dei play e delle guardie a disposizione del neo-coach costoniano Michele Belletti, considerando il fatto che già era stata annunciata la conferma del capitano Luigi Bruttini, mentre si attende ancora l’ufficializzazione dell’arrivo dei gemelli Filippo e Matteo Paoli: un affare ormai fatto e concluso dalla società della Piaggia. "Sono felice di iniziare un’altra stagione con il Costone e poter dare continuità a un progetto iniziato per me due anni fa". Ha parlato così Alessandro Banchi dopo il prolungamento dell’accordo con la società. "Uno degli aspetti che più mi inorgoglisce di questo percorso è il fatto che siamo riusciti ad avvicinare sempre più persone al palazzetto – prosegue Banchi –, a partire dai tifosi storici fino ad arrivare ai ragazzi delle giovanili e del minibasket che ci hanno fatto sentire il loro affetto durante tutta la stagione. Giocare la seconda parte di campionato con il PalaOrlandi sempre pieno ci ha dato sicuramente quella spinta in più fondamentale per la vittoria del campionato – conclude il play –. La prossima stagione avremo ancora più bisogno di loro e sono sicuro che daremo il massimo per portare in alto il nome del Costone anche in serie B". Le altre conferme annunciate negli ultimi giorni dal Costone sono quelle del vicecoach Riccardini, dell’ala Radchenko e del pivot Zeneli. Più improbabile invece la permanenza di Bruno Ondo Mengue.

AF