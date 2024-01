Basket. Cussini sconfitti con il Progresso

Ancora un disco rosso per il Cus Ferrara basket nel campionato DR3. Alla fine di un match combattuto è il Progresso Happy Basket che meritatamente festeggia il successo 57-63.

Padroni di casa che approcciano al match in maniera troppo timida e ospiti che scappano subito sul +8. Serve un time-out ai cussini per entrare in partita ma senza mai riuscire a colmare il break iniziale del Progresso. Partita che corre sui binari dell’equilibrio, con i bolognesi che cercano di allungare, ma il Cus è sempre bravo a rientrare in partita. Ad inizio dell’ultimo quarto ospiti sembrano definitivamente scappare oltre la doppia cifra di vantaggio. Arriva invece la reazione del Cus, che riesce a riportarsi fino al -4 palla in mano, ma non basta per imporsi.