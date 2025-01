Basket. Derby tra Despar 4 Torri e Vis 2008 domani sera. La sfida nel campionato di Divisione regionale 3

Secondo appuntamento consecutivo al Pala Aeffe e aria di derby per la Despar 4 Torri di Divisione Regionale 3. Dopo il bel successo contro il Gruppo Raviole Cento, i granata di coach Tani domani, con palla a due alle 21.30, accoglieranno la Vis 2008, nella stracittadina della decima giornata d’andata.

I biancazzurri, reduci dalla pesante sconfitta in casa della capolista Matilde Bondeno, cercano subito il riscatto nel derby, che è anche uno scontro diretto: la Despar 4 Torri, con una partita giocata in meno, insegue a soli due punti la Vis, quarta in classifica, e vuole l’aggancio.