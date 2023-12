Basket DILETTANTI. New Flying Balls ospita Chieti alle 21. Scendono in campo. Stars e Progresso

Il desiderio di riprendere la retta via dopo la debacle dello scorso weekend è enorme in casa dei New Flying Balls di coach Augusto Conti, che questa sera alle 21 riceveranno al Pala Arti Grafiche Reggiani la Lux Chieti per il turno infrasettimanale di serie B, antipasto dell’atteso derby della via Emilia che vedrà impegnati gli ozzanesi domenica alle 18 sul parquet dell’Andrea Costa Imola. Il recente -17 a Ravenna, che ha comunque portato la firma di capitan Riccardo Cortese, deve scuotere gli animi della compagine biancorossa, come spiega il coach.

"Cortese ci sta dando un grande aiuto – dice – ed è fondamentale per la nostra squadra, ma non può fare tutto da solo, quindi dobbiamo basarci su quello che è il nostro gruppo. Chieti è una squadra fortissima, costruita per stare nelle zone altissime della classifica. Se noi ci mettiamo a vedere chi è più bravo, sono sicuramente loro, dovremo tenere un ritmo alto per portarli su situazioni di gioco più congeniali a noi". Ozzano a caccia dunque del quinto sigillo stagionale, di quei 2 punti che permetterebbero di allontanarsi dalla parte calda del girone B e arrivare al derby del fine settimana con una nuova spinta: gli imolesi saranno in campo domani alle 20 per il posticipo in quel di Taranto, sfida che in ottica salvezza interessa a coach Conti e soci. Anticipi infrasettimanali anche sui campi della Divisione Regionale 1, col girone A che vedrà in campo Jolly Reggio Emilia-Progresso Happy Basket (nona contro quarta oggi alle 21,30) e Voltone-Stars (undicesima contro sesta oggi alle 21) per l’ouverture della dodicesima giornata. Da una parte il club di Castel Maggiore, guidato fin qui dai fratelli Filippo (18,5 di media) e Nicola (12,9) Riguzzi è a caccia di punti per minacciare il podio, dall’altra le ‘stelle’ di coach Gianluca Piccolo vogliono tornare in carreggiata all’interno di una classifica molto corta.

Giacomo Gelati