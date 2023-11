Basket div. reg. 1. Il Russi rompe il ghiaccio. Ko l’Academy Raggi

Prima vittoria per il Basket Club Russi. I ravennati superano 69-72 (26-22; 45-37; 51-60) l’International Imola, ma tremano nel finale quando, dopo aver dilapidato 13 punti di vantaggio, vedono la tripla del possibile supplementare colpire il ferro proprio all’ultimo secondo. Sconfitta invece la Raggisolaris Academy Faenza, caduta 66-84 (16-24; 40-46; 55-69) sul campo del Gaetano Scirea Bertinoro. Non è scesa in campo Massa Lombarda avendo osservato un turno di riposo. Il prossimo turno di campionato si giocherà stasera: Russi sarà impegnata alle 18.30 in casa con Castel San Pietro e Massa Lombarda sarà di scena alle 19 davanti al proprio pubblico con i Tigers Villanova. La Raggisolaris Academy scenderà invece in campo lunedì alle 20 in casa con l’Omega Bologna.