Basket div. reg. 2. Al Futura il derby tra le faentine Nel derby tra Faenza Futura e Faenza Basket Project, triple di Morsiani negli ultimi minuti regalano la vittoria al Faenza Futura 61-55. Sconfitta per Compagnia dell'Albero 57-68 in casa del Bellaria. Prossimo turno: Compagnia dell'Albero ospita Sporting Cattolica, Faenza Futura gioca in casa del Tiberius Rimini. Faenza Basket Project a PalaBubani contro Aics Forlì.