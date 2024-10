Basket Division E, i castellani partono con il piede giusto: "Ma c’è tanto da fare, siamo già concentrati sulla trasferta con Valdiceppo». Zappi: "Questa è l’Olimpia che voglio sempre»

Olimpia Castello

77

Bramante Pesaro

61

OLIMPIA CASTELLO: S. Conti 21, Castellari, L. Conti, Grotti 2, Gianninoni 13, Alberti 2, D’Ambrosio 19, Galletti 4, Bellini, Garuti, Torri, Zhytharyuk 16. All. Zappi.

BRAMANTE: Crescenzi 4, Ricci 8, Sgarzini 4, Ferretti ne, Ferri 8, E. Nicolini 11, Centis 4, Rinaldi 6, Stefani 14, Panzieri 2, Lanci ne. All. M. Nicolini.

Arbitri: Uncini e Flocco.

Note: parziali 17-8; 34-23; 56-45.

Ouverture col botto per la nuova Olimpia Castello targata coach Mauro Zappi, che sulle doghe del PalaFerrari piega Bramante Pesaro e ripone in cassaforte i primi 2 punti della stagione che celebrerà il ventennale del club. "C’è grande soddisfazione per la vittoria – spiega il tecnico –, che dedichiamo a tutto l’ambiente, soprattutto perché si è vista l’Olimpia che intendo vedere per tutta la stagione. Abbiamo lavorato bene in precampionato, e senz’altro c’è ancora tanta strada da fare, ma è stato molto importante l’approccio alla partita nei primi minuti". Per Zhytaryuk e compagni piano partita perfettamente rispettato.

"Volevamo subito rompere i giochi di Pesaro, con grande aggressività in attacco e difesa, e noi abbiamo fatto il nostro gioco, con corsa, ritmo, tiri aperti e condivisione della palla: tutto questo è quello che è servito a dare un’impronta alla partita e l’11-0 iniziale è una testimonianza importante". Da parte dei nerazzurri grande capacità di reazione al rientro dei marchigiani. "La risposta più bella che ho avuto dai ragazzi è stata come abbiamo gestito la partita, tenuta sempre in mano anche quando Pesaro è stata brava a rientrare fino al -9. Sarebbe stato facile sciogliersi e invece siamo stati ancora più bravi, dimostrano grande maturità dando una zampata importante alla partita: c’è stata qualche sbavatura sulla quale lavoreremo, ma sono soddisfatto".

Testa dunque alla trasferta perugina contro Valdiceppo, con palla a due domenica alle 18. "Dobbiamo già dimenticarci della vittoria e proiettarci già alla prossima partita, che sarà complessa, come se niente fosse successo. Poi è ovvio, ci godiamo l’emozione che ci ha lasciato il primo successo, col PalaFerrari piuttosto pieno e partecipe: è stata una bella domenica, ma siamo già concentrati su quella dopo".

Altre gare Division E: Senigallia-Teramo 84-73, Loreto Pesaro-Recanati 71-80, Olimpia Castello-Bramante 77-61, Matelica-Porto Recanati 66-62 e Civitanova Marche-Valdiceppo 55-46.

Classifica: Roseto, Olimpia Castello, Civitanova Marche, Senigallia, Recanati e Matelica 2; New Flying Balls, Bramante, Valdiceppo, Teramo, Loreto Pesaro e Porto Recanati 0.