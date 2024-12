BASKET DIVISIONE 1. Cogoleto travolge la Golfo del Poeti

Pesante sconfitta casalinga per la Golfo dei Poeti battuta a domicilio dal Cogoleto per 68-57. Coach Edoardo Soncini ha schierato: Di Benedetto C. 12, Pizzanelli 2, Russo 1, Preci 3, Beltrani 4, Giananti L. 4, Giannati D. 2, Vignali 20, Di Benedetto M., Gelmuzzi 8, Nardi 1, Moscatelli. Questi gli altri risultati della 9ª giornata: Aurora Chiavari-Ardita Juventus Genova 71-55, Blue Sea Lavagna-Juvenilia Varazze 60-53, Next Step Rapallo-Bvc S. Remo 108-78, Novi Busalla-Pgs Auxilium Genova 69-79 e Tigullio Sport Team Santa Margherita Ligure 99-69. Classifica: Aurora Chiavari punti 16; Tigullio Santa Margherita e Next Step Rapallo 14; Juvenilia Varazze 12; Pgs Auxilium Genova, Ardita Juve Ge, Cogoleto 10; Pegli 8, Golfo dei Poeti e Blue Sea Lavagna 6; Novi Busalla 2; Bvc San Remo 0.