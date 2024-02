Basket DIVISIONE 1. Il Follo al ’Palasprint’ dà l’assalto al Sanremo Terza giornata della Poule Promozione di Divisione Regionale 1 ligure con Landini Lerici in trasferta a Pegli. Assenti importanti e altri incontri in programma. Poule salvezza con Follo-Sanremo e altre sfide. In Divisione Regionale 2 Golfo dei Poeti-Aurora Chiavari e altri match in programma.