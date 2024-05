BASKET DIVISIONE 1. Landini, finale playoff contro l’Aurora Chiavari

La Gino Landini Lerici inizia inizia stasera alle 21 a Chiavari, la cinquina di gare della finale playoff di Divisione regionale 1 di basket per la promozione in Serie C contro l’altra finalista Aurora. Un momento importante per la squadra lericina che si gioca il salto di categoria. Passando dalla Divisione Regionale 2, sempre oggi, al via i playoff per il Canaletto che a Riccò del Golgo riceve la New Abc Ponente alle 19 e la Golfo dei Poeti, di scena alle 21 sul campo del Sestri Ponente. A proposito della Golfo dei Poeti, la società è molto impegnata anche a livello giovanile, con l’ Under 19 di scena ieri in serata al Palasport dell’Istituto ’Majorana Giorgi’ di Genova contro il Follo. L’Under 15 della Golfo dei Poeti ’spareggia’ invece per andare avanti nel suo cammino in campionato contro il Don Bosco Livorno: la sfida con la compagine labronica è in programma stamani alle 11 alla palestra di Montepertico.