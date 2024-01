BASKET divisione 1. Landini Lerici e Follo restano a mani vuote

Sconfitte entrambe le squadre spezzine di Divisione Regionale 1: la Landini Lerici perde 74-73 a Rapallo con la Next Step che la avvicina così in classifica, il Follo viene travolto a Chiavari dall’Aurora 87-56. Blue Sea Lavagna-Valpetronio Casarza 68-56 l’altro match di giornata. Classifica: Tigullio 22, Landini Lerici 18, Nexy Step Rapallo 16, Aurora 14, Villaggio e Follo 8, Valpetronio e Blue Sea 4. Il Lerici ha schierato: Putti 22, Rege Cambrin 0, Gaspani Leonardo 9, Buffoni 0, Oddone 10, Vignali 0, Maccari 6, Pignoli 0, Poletto 2, Albanesi 5, n.e. Gaspani Lorenzo. Per il Follo on campo: Preci, Pizzanelli, Vespa, Leporari, Gelmuzzi, Liberatore, Pepo, Moscatelli, Santucci, Picelli, Salvia e Di Benedetto.