Basket Divisione 1 Landini parte col piede giusto. Auxilium Genova battuta al debutto nei playoff

Buona la partenza per la Landini Lerici nei playoff e il Follo nei playout nel campionato di Divisione Regionale 1 ligure. A Montepertico la Landini ha avuto ragione con un 54-47 della Pgs Auxilium Genova a cui ora deve restituire la visita, con eventuale ’bella’ di nuovo in programma a Spezia. Gli allenatori Ricci e Bertelà hanno schierato sul parquet: Sacchelli, Rege Cambrin, Omeragic, Tripodi, Albanesi, Poletto, Gaspani, Pignoli, Vignali, Oddone e capitan Putti. Nell’altra partita della giornata Aurora Chiavari-Pegli 80-65; da giocare ancora, in questo turno di andata dei quarti di finale, Next Step Rapallo-Cogoleto e Tigullio Santa Margherita-Loano.

Nei playout il Follo ha avuto ragione del Valpetronia per 67-61; nell’altra partita della gironata Villaggio Chiavari-Blue Sea Lavagna 48-33. Al Palasprint di Spezia i follesi si sono schierati con: Pizzanelli, Gelmuzzi, Cozma, Leporati, Liberatore, Salvia, Benedetto, Moscatelli, Bardelli, Preci, Santucci e Pietrini.