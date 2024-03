Basket divisione 2. Biancorossi, le assenze pesano

Seconda sconfitta di fila per la Pallacanestro Grosseto nel torneo di Divisione 2. La formazione dei coach Manganelli e Terrosi ha ceduto 71-63 sul campo di Volterra. ncere contro una delle big del girone. I grossetani si sono presentati a ranghi ridotti, ma sono scesi in campo motivati e concentrati contro una delle prime in classifica. Il primo quarto è stato equilibrato ed i maremmani sono riusciti a chiudere per 19 a 16. Nel secondo periodo i pisani hanno provato a prendere il largo con una serie di triple allungando il divario per 38 a 24. Al rientro dagli spogliatoi la Pallacanestro Grosseto è scesa in campo più determinata che mai e, grazie sempre al top score Barabesi (16 punti) e un altrettanto combattivo Francesco Conti (12 punti) si è rifatta sotto fino al 51 a 41. Nell’ultimo quarto le troppe assenze si sono fatte sentire e la fatica ha fiaccato le gambe dei grossetani.

PALLACANESTRO GROSSETO: Lettieri 4, Franzese 9, Erman 5, Tinti 4, Terrosi, Bambini 7, Perfetti 6, Conti F. 12, Barabesi 16. Prossima partita al PalAustria domenica 7 aprile alle 18.30 contro San Casciano.