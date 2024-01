BASKET DIVISIONE 2. Canaletto travolge la Pro Recco e resta in vetta

Buone notizie dalle squafre spezzine impegnate in Divisione Regionale 2. La capolista Canaletto batte la Pro Recco 78-52 schierando Benevelli 7, Rivelli 4, Ceragioli 11, Coari 33, Iacopini, Monti 4, Stratta, Valenti 15, Vernazza, 2, De Ferrari 2. Quattro punti dietro (insieme alla My Basket Genova) insegue la Golfo dei Poeti, vittoriosa sul Santa Caterina 79-64. ’Golfo’ in campo con Travaglio 9, Giananti L., 6, Bodini, Ventrone 14, Tavilla 5, Bidini, Santacroce 2, Bombardi 4, Rocchi, Russo 8, Spadoni, Giananti D. 30. In Serie C femminile la Gino Landini si impone 65-37 al ’Palabiagini’ sulla Cestistica Savonese. Coach Andrea Cabani ha messo in campo: Mangano 17, Demi G., Cacopardo 13, Conselmo, Queslati 11, Bertagna, Demi R. 4, Bagalà 20, Castorina, Bracco, Giugliano, n.e.. Olivieri.