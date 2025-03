Basket divisione 2. Il Massa Lombarda non perdona

Prova di forza del Lusa Basket Massa Lombarda contro il Jolly Reggio Emilia. La squadra di coach Solaroli vince 86-73 (26-16; 39-41; 59-56) grazie ad un ottimo ultimo quarto e raggiunge il secondo posto nel girone V3, alle spalle dell’imbattuta Modena.

Nel girone V2, la Raggisolaris Academy perde 62-91 (17-28; 30-44; 54-63) con il 4 Torri Ferrara, unica imbattuta di tutta la serie C, subendo il parziale decisivo nell’ultimo quarto. Non ha giocato Lugo, che ha avuto il turno di riposo, e ritornerà in campo sabato alle 19 in casa contro la Raggisolaris Academy. Massa Lombarda sarà invece impegnata giovedì in casa contro Baricella alle 21.30, gara fondamentale per la corsa ai primi due posti, che varranno gli spareggi playoff.

Classifica girone V2: 4 Torri Ferrara** e Vis Persiceto 4; Lugo** e Castel Maggiore** 2; Raggisolaris Academy** 0. * gare in meno

Classifica girone V3: Mo.Ba. Modena 6; Baricella e Massa Lombarda 4; Jolly 2000 Reggio Emilia 2; Tigers Villanova* 0. * deve ancora riposare