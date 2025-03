Basket Divisione regionale 1. Aics, ora un blitz per la tranquillità

Sfide importanti per le due formazioni forlivesi impegnate nel campionato di Divisione Regionale 1: questa sera, alle 21, l’Aics sarà di scena sul parquet di San Pietro in Casale, ospite della Veni Basket, per una sfida delicata e importante nella Poule salvezza. Le due formazioni sono infatti appaiate in classifica a quota 6 e cercano un successo per consolidare la propria posizione: per Gasperini e soci non sarà facile contro una formazione che è reduce dal ko di Correggio e vorrà riscattarsi, appoggiandosi ai suoi fari, su tutti la guardia Betti e il poliedrico Bulgarelli.

Match delicato anche per il Gaetano Scirea che, domani sera alle 20.30 a Parma, affronta la Magik per provare a conquistare il primo successo della Poule Promozione, contro una formazione alla portata, che può comunque contare su un quintetto di buon livello, tra cui spiccano le guardie Guidi e Gaudenzi e le ali Tognato e Gorreri. Non sarà semplice per coach Emiliano Solfrizzi e i suoi, ma un successo rappresenta forse l’ultima definitiva chance per provare a sognare il secondo posto che vale la post season.