Basket Divisione regionale 1, a Castel San Pietro è arrivata la terza vittoria consecutiva dei bianconeri. Scirea super: può agganciare la vetta (per ora)

È ripreso con un successo il 2025 del Gaetano Scirea, che nella prima gara dell’anno ha sbancato per 75-83 (parziali 22-19; 40-40; 60-57) il campo di Castel San Pietro. Agganciato il secondo posto, stasera torna in campo in casa per una gara che può valere addirittura il momentaneo primato insieme a Massalombarda (che gioca domenica).

I bianconeri hanno festeggiato nella tana degli emiliani, penultimi, dopo tre quarti sempre sul filo dell’equilibrio, anzi, spesso a inseguire, pur guidati da un positivo Panzavolta. Negli ultimi 10’, la difesa bianconera ha alzato un muro, mentre l’attacco gira che è un piacere con Agatensi e capitan Torelli sugli scudi.

Il tabellino: Agatensi 19, Panzavolta 20, Angeletti 3, Palazzi 4, Torelli 11, Spagnoli, Biandolino 4, Morara 7, Piazza 6, Poni 2, Bellini 7, Sassi ne. All.: Solfrizzi.

È arrivato così il terzo successo consecutivo per Bertinoro, che signfica salire a quota 18 punti, a pari con i Raggisolaris Academy Faenza, a -2 da Massalombarda capolista. E stasera alle 18.30 c’è una di quelle partite che possono indirizzare una stagione. Al PalaColombarone arrivano proprio i Raggisolaris: chi vince aggancia la vetta, almeno per qualche giorno. All’andata, i giovani manfredi ebbero la meglio per 75-61, ma stasera sul Colle sarà una sfida dai toni ben diversi: come detto, Agatensi e compagni sono in un buon momento e vorranno fare lo scalpo al team faentino. Occhio però al lungo Sirri, agli esterni Naccari e Bendandi, nonché al forlivese Garavini, miglior marcatore dei suoi con quasi 13 punti di media. Sarà una sfida equilibrata e vibrante: la posta in gioco è alta ed entrambe le formazioni vogliono sognare.

Per quanto riguarda l’altra forlivese, l’Aics, osserva un turno di riposo. Il calendario regala intrecci particolari, perché il Castel San Pietro appena battuto dallo Scirea sarà il rivale della capolista Massalombarda domenica; poi i leader della graduatoria dovranno vedersela con l’Aics, che non gioca in questa giornata e recupera il match con i ravennati martedì al Villa Romiti. Per la squadra di coach Di Lorenzo una chance per restare in scia al gruppo di testa, con lo Scirea spettatore interessato.