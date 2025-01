Basket Divisione regionale 1. Aics, Ravaioli firma il riscatto

Torna al successo l’Aics, che dopo oltre un mese di astinenza, batte Riccione 63-58 (parziali: 18-15; 33-33; 45-43) e tiene vivo il sogno di evitare la Poule Salvezza. Nonostante un’ottima situazione negli scontri diretti, però, servirà l’en plein e un’intricata serie di intrecci affinché i forlivesi possano arrivare nelle prime cinque. Nella gara di sabato, l’equilibrio è durato tutti i 40’, con un ispirato Ravaioli dall’arco a rispondere alla consistenza di Russu sotto le plance. Nel finale, la maggiore consistenza dei forlivesi si fa sentire e vale una vittoria che fa ben sperare per il futuro, con la speranza di svuotare l’infermeria e tornare a giocare come nella prima parte di stagione. Il tabellino: Gasperini 15, Zammarchi 6, Ravaioli 17, Mistral 5, Adamo 2, Gardini J. 2, Pinza 8, Bessan 2, Righi, Corzani 1, Gori 2. All. Di Lorenzo.