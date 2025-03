Basket Divisione regionale 1. Aics, salvezza più vicina

Importante successo per l’Aics Forlì che, sbancando il parquet degli Audace Bombers Bologna per 69-79 (parziali 20-27; 35-47; 51-61), si issano nel gruppo di testa del raggruppamento della Poule Salvezza. Buona la prova di Pinza e soci che, sin dall’inizio della gara, riescono a mettere il naso avanti, trascinati da una buona vena offensiva, mentre i padroni di casa restano sempre indietro, nonostante Burioni e Gandolfi colpiscano con buone percentuali come d’abitudine.

Con il passare dei minuti, però, Forlì controlla sempre saldamente il match, trovando punti preziosi dalla panchina da parte di Spisni e Bessan, mentre i bolognesi stentano ad accendere la scintilla che possa riaprire la contesa. Così arriva un successo per gli uomini di coach Giampaolo Di Lorenzo, che possono così esultare e, dopo aver mancato in extremis la Poule promozione che sarebbe valsa la salvezza anticipata, allontanano la zona retrocessione.

Il tabellino: Gasperini 9, Gori, Adamo, Zammarchi 5, Mistral 8, Pinza 13, Bessan 10, Ravaioli 4, Gardini J. 2, Gardini N. 19, Righi, Spisni 8. All.: Di Lorenzo.