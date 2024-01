Basket “Divisione regionale 1“ al giro di boa. Legends, l’obiettivo è battere e sorpassare l’Invictus Livorno

Obiettivo sorpasso per i Legends che alla ripresa del campionato dopo la pausa natalizia e la parentesi delle final four di Coppa Toscana, tornano in campo per la 13ª e ultima giornata di andata del campionato di divisione regionale 1. Alla Dogali (sabato, ore 18.30, gara a porte socchiuse) arrivano i livornesi della Invictus e al momento le due squadre sono appaiate in classifica a quota 12 punti (entrambe con 6 vittorie e 5 sconfitte). Ma i labronici sono al sesto posto e i carraresi al settimo, in virtù della migliore differenza canestri, rispettivamente +1 (825 punti segnati e 824 subiti) e -8 (680 punti realizzati e 688 subiti). Una posizione comunque che, se mantenuta fino al termine della prima fase, garantirebbe i play off, ma soprattutto la salvezza.

"Invictus è una squadra non molto alta ma giovane, corre molto e può crearci dei problemi – dice coach Antonio Fiorani (nella foto) vice Guglielmo Rossi, – ma se dovessimo vincere, almeno per adesso andremmo in una posizione tranquilla". Dopo l’esordio stagionale di Luca Falconi in Coppa Toscana, Fiorani non esclude che la guardia possa rientrare in squadra a tempo pieno: "Dipende dalla sua disponibilità per gli impegni di lavoro, per noi sarebbe un grande ritorno che ci rinforzerebbe in vista della seconda parte del campionato".

