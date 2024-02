Basket Divisione regionale 1. Artusiana, che peccato

Dolorosa sconfitta per l’Artusiana Forlimpopoli che, come nella gara di andata, guida per larghi tratti ma cade al fotofinish sul campo del 4 Torri Ferrara: 79-78 (20-18; 33-38; 48-66) il finale della gara che vale agli estensi il quarto posto in solitaria. Il primo tempo corre in equilibrio, con Ferrara subito avanti con Bianchi (14) e Pusinanti (21 punti per lui) e l’Abf a rincorrere, per poi superare con Valgimigli prima dell’intervallo. Dopo la pausa lunga, Colombo e Gorini danno il là, poi la solita folata di Nucci vale addirittura il +18 ospite al 30’.

A questo punto, però, qualcosa si rompe, così la zona non riesce più a contenere la veemente risalita del 4 Torri che ribalta il punteggio sul 76-74. Nel finale, prima Agatensi impatta, poi firma addirittura il canestro del sorpasso, ma sul possesso decisivo, un sanguinoso rimbalzo d’attacco viene concesso a Pusinanti, che lo trasforma in due punti di platino, condannando l’Artusiana a una amara sconfitta.

Il tabellino: Gorini 13, Giannessi, Valgimigli 9, Perrone, Nucci 11, Cristofani 11, Piazza 2, Buda, Lanzoni 4, Colombo 17, Vadi 3, Agatensi 8. All.: Casadei.