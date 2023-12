Basket Divisione regionale 1. Audax, 2 punti d’oro. Sbanca Livorno all’ultimo tuffo

LIBURNIA LIVORNO

72

AUDAX CARRARA

73

LIBURNIA LIVORNO: Parrini 3, Baroni 5, Spinelli 17, Stolfi 11, Gamba 19, Mannucci 5, Pistolesi 12. Lorenzini (Nachi e Apolloni n.e.). All. Ferretti.

AUDAX CARRARA: Tonarelli, Mezzani 8, Ramirez 18, Bertuccelli 13, Donnini 2, Morillo 18, Valenti 6, Peselli 2, Castigliego 6 (Caruso n.e.). All. Cristelli.

Arbitri: Contu e Carta di Pisa.

Note: parziali 22-14, 35-37; 56-54. Tiri liberi: Liburnia 1018, Audax 1729.

LIVORNO – Sono due punti pesanti quelli che l’Audax ha strappato in casa della Liburnia all’ultimo tuffo, mettendo insieme per la prima volta nel campionato di Divisione regionale 1 due successi consecutivi. I gialloazzurri arrivano a Livorno schierando Morillo e lasciando a casa Eerikinharju. L’inizio non è dei migliori e al primo intervallo gli apuani sono in ritardo di 8 punti. Nel secondo tempino c’è la reazione e con un parziale di 13-23 i carraresi vanno al riposo sul +2. La seconda parte della gara è più equilibrata e anche se i locali chiudono il terzo tempino sul +2, l’Audax è più che mai in partita. L’ultima frazione è giocata con le unghie e con vantaggi alterni. All’ultimo secondo il tabellone segna 72-72 ma un fallo assegnato all’Audax porta due tiri liberi e anche se uno solo va dentro, basta per festeggiare.

ma.mu.