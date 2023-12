Basket Divisione regionale 1. Audax, Eerikinharju fa le valigie e saluta: "Aveva idee diverse»

Dal pensatoio all’aereoporto. E’ di Elias Eerikinharju (nella foto), la seconda testa rotolata in casa Audax. Dopo essere stato messo fuori rosa nell’ultima partita contro la Liburnia Livorno per la classica pausa di riflessione, diventata l’anticamera di chi ha la valigia in mano, la guardia con passaporto finlandese non fa più parte della squadra. "Le nostre idee divergevano, la squadra sta rendendo la metà della metà delle sue potenzialità e prima di criticare l’allenatore i giocatori devono dimostrare di saper fare il prorpio compito - dice il ds Massimo Alibani – non possiamo accettare contestazioni dell’allenatore e la società si è schierata con lui. Daremo maggiore spazio al giovane Morillo (che con passaporto domenicano non poteva giocare quando a roster c’era già un altro straniero, ndr), è un giovane che vogliamo valorizzare". Alibani parla poi delle prossime mosse sul mercato che chiuderà il 29 febbraio: "stiamo lavorando per portare in squadra due lunghi o un pivot e un’ala" dice il ds che intanto annuncia anche che in queste ore sta cadendo un’altra testa. Eerikinharju saluta Carrara dopo otto gare, 192 punti segnati, media 25 a partita, e due giornate di squalifica che gli hanno fatto saltare il derby con i Legends e la trasferta di Grosseto.

ma.mu.