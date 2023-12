Basket Divisione regionale 1. Audax in ricostruzione. Cristelli: "Servono un play e un pivot»

"Siamo una squadra in costruzione e in preparazione". Così Andrea Cristelli (nella foto) parla dell’Audax 2024, alla ripresa degli allenamenti dopo la pausa natalizia. "Terminate le epurazioni adesso dobbiamo ricostruire perché siamo scoperti sotto canestro e nel ruolo play. Donnini è un play classe 2005, è giovane, è alle prime esperienze e non possiamo caricarlo di eccessive responsabilità, ha bisogno di un cambio; cerchiamo anche un pivot perché Castigliego e Mezzani stanno giocando fuori ruolo e chi è più grosso di noi ci mette in difficoltà, mentre Peselli è alle prime esprienze importanti. Il mercato chiude il 29 febbraio ma da gennaio i parametri si dimezzano e quindi sarà più facile trovare qualche giocatore che vuole cambiare maglia". Cristelli parla anche dell’ultima partita vinta a filo sirena a Livorno, che per la prima volta nella stagione ha coinciso con il secondo successo consecutivo: "abbiamo giocato con alti e bassi una partita non facile, con il play Valenti che aveva già comunicato che sarebbe stata la sua ultima partita. A -1.40 eravamo sotto a -5, ma siamo riusciti a raddrizzarla e a portare a casa i due punti. Adesso abbiamo ancora 20 giorni (il campionato riprenderà il 14 gennaio) per preparare la prossima partita contro il Rosignano che seppure ha perso le ultime tre partite, è ancora in testa".

ma.mu.