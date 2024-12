Basket Divisione regionale 1. Che Aics: terza da sola

Brillante successo per l’Aics Forlì che, dopo aver regolato lo Scirea nel derby della scorsa settimana, non si ferma più e conquista la quarta vittoria consecutiva ai danni del Tiberius Rimini per 79-66 (parziali 21-13; 32-34; 55-46).

Sin dall’avvio, sono i padroni di casa a portarsi avanti, grazie a un brillante Bessan che fa la voce grossa contro i forti lunghi riminesi. Nel secondo quarto, però, la verve di Nuvoli e Del Fabbro permette agli ospiti di rimettersi in scia e anzi sorpassare prima dell’intervallo. Nella ripresa, però, la situazione cambia: al rientro dagli spogliatoi Pinza e compagni iniziano a martellare il canestro, scavando il solco e resistendo agli ultimi disperati tentativi degli ospiti di rientrare nel match, fino alla sirena finale. Con questo successo, i neopromossi forlivesi conquistano il terzo posto in solitaria, confermando così la grande crescita mostrata in questa prima parte di stagione dopo lo scotto di un avvio non semplice.

Il tabellino: Gasperini 14, Gardini N. 11, Zammarchi 6, Pinza 13, Bessan 18, Spisni 6, Mistral 2, Ravaioli 8, Gori 2, Corzani, Gardini J., Righi. All.: Di Lorenzo.