Basket Divisione regionale 1. Cmc all’esordio in Coppa Toscana col Campi Bisenzio

Esordisce stasera (Dogali, ore 20.15, porte socchiuse) il Cmc in campo per il primo turno della coppa Toscana ’Franco Bugliesi’ riservata alle squadre della divisione regionale 1. I biancocelesti di coach Michele Bertieri ospitano il Campi Bisenzio senza velleità. "La coppa inizia mentre siamo in piena preparazione, non abbiamo particolari obiettivi, ma è importante fare il punto sulla condizione dei giocatori" dice l’allenatore. Sono 16 gli incontri del primo turno di coppa che vede in campo tutte le 32 squadre del campionato regionale che poi sarà diviso in due gironi. Il primo turno prevede partite secche e se il Cmc dovesse passare alla fase successiva, questa si giocherà, sempre con partite secche, nel prossimo fine settimana. Questo il roster: Marco Mancini (ruolo guardia, classe 1992), Lorenzo Suriano (pivot, 1998, nella foto), Daniel Peselli (ala, 2003), Gabriele Campi (play, 2002), Marco Malcontenti (ala, 1993), Francesco Tealdi (ala, 1996), Luca Cucurnia (ala, 2005), Lorenzo De Angeli (play-guardia, 2005), Giacomo Sessa (play, 2005), Matteo Topetti (play, 2006) e Diego Orsini (guardia, 2007). A questi si aggiungono gli aggregati Andrea Antoniotti (ala, 2007) Edoardo Argiolas (guardia, 2007) e Duccio Tonelli (guardia, 2007).

ma.mu.