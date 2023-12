Basket Divisione Regionale 1: con i sindaci Panieri e Meluzzi. Grifo, brindisi pensando al futuro

Una serata in allegria per augurarsi un felice Natale. La Grifo Imola ha festeggiato all’hotel Molino Rosso la cena di Natale che ha visto la presenza di tutto il mondo che ruota attorno alla società biancoblù. Alla cena anche il sindaco di Imola, Marco Panieri, e quello di Fontanelice, Gabriele Meluzzi, a sottolineare la presenza della Grifo anche nei territori della Vallata con alcune formazioni giovanili. Una realtà in continua crescita con più di 240 ragazzi tesserati tra settore giovanile e minibasket.

"La bontà del vostro lavoro è testimoniato dai numeri che vi vedono coinvolti in due province e in sette comuni. È importante investire nello sport e nella formazione dei più piccoli" sottolinea il sindaco Panieri, annunciando l’avvio a breve dei lavori di sistemazione della palestra Paolini. "Dico grazie a nome dei paesi della vallata del Santerno perché per i paesi piccoli come i nostri investire nelle attività che coinvolgono i bambini è importante" dice Meluzzi.

l. m.