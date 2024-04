Basket Divisione regionale 1: con Rosignano. Legends, attesa per gara-2 dei playoff: "Partiamo sfavoriti»

Che a Rosignano c’è qualche problema con il basket (del resto come al palazzetto di Avenza), era già emerso nell’ultima partita della stagiona regolare con l’Audax, poi omologata dopo l’archiviazione di un ricorso e di un appello, entrambi respinti. Dopo una settimana tocca ai Legends tornare in Riva degli Etruschi per gara-1 dei playoff della Divisone regionale 1 (girone A), questa volta però non nella tensostruttura al centro delle precedenti proteste e polemiche, ma al palazzetto comunale, e qui ci sono problemi con la sirena. La gara, vinta dai padroni di casa, è stata omologata con una ammonizione dei locali per "sirene cronometro e 24 secondi non udibili per tutta la gara". I gialloviola carraresi minimizzano: "Non c’interessa fare polemica, la cosa non ci ha danneggiato – dice il ds Giovanni Pennucci (nella foto) – la realtà è che in questo momento loro sono più forti di noi, speriamo di ribaltare sul campo la sconfitta e di andare a gara-3".

Nelle altre gare playoff del girone A, Lucca ha battuto Castelfranco, Grosseto si è imposto a Campiglia sul Valdicornia, Donoratico ha battuto Calcinaia. Per i neo promossi Legends, che oltre a salvarsi sono riusciti anche a entrare nei playoff, è fondamentale vincere gara 2 (domani, ore 21) per continuare l’avventura, ma se dovesse andare male non ci saranno rimpianti.

ma.mu.