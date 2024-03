BASKET DIVISIONE REGIONALE 1. Difficili trasferte per Artusiana e Scirea stasera con Massa Lombarda e Baricella

Ottava giornata di ritorno in Divisione Regionale 1 di basket, con le due forlivesi stasera lontano dalle mura amiche. Cerca riscatto l’Artusiana Forlimpopoli, che ha vinto solo due delle ultime undici gare, scivolando lontana dalla zona playoff. Alle 21 i ragazzi di coach Marcello Casadei saranno ai Massalombarda per sfidare la squadra dell’ex Simone Fabiani, terzo miglior marcatore con oltre 20 punti di media, punta di diamante di una squadra che può contare su un’ampia rosa di esterni di qualità come Pietrini, Alessandrini, Orlando e Spinosa, oltre che sull’ex Scirea e Giorgina Saffi Fabio Delvecchio.

Difficile impegno anche per il Gaetano Scirea che, sempre alle 21, farà visita ai Bianconeriba Baricella: all’andata Torelli e Co. hanno vinto 55-46, ma ora i bolognesi, dopo una fase complessa, si sono ripresi e arrivano da due vittorie. Tra gli esterni di coach Minozzi occhio a capitan Frazzoni, Sitta e Poli, mentre sotto le plance l’esperienza del trio Legnani-Minozzi-Pedrielli potrebbe fare male ai ragazzi di Bertinoro, reduci dal netto ko contro Argenta.