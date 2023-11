Basket Divisione Regionale 1. Doppietta Academy nel weekend. Battute Ferrara e Bologna

Week end da sogno per la Raggisolaris Academy. I faentini, a secco di punti fino alla scorsa settimana, vincono in pochi giorni due partite superando 77-70 (25-12; 41-35; 55-61) il 4 Torri Ferrara e 79-69 (21-14; 35-38; 62-54) l’Omega Bologna, volando a metà classifica.

Non hanno giocato il Basket Club Russi, che ha osservato il turno di riposo, e Massa Lombarda, dato che la partita in casa dell’Omega Bologna è stata rinviata a mercoledì 20 dicembre. Nel prossimo turno spicca il derby Russi – Raggisolaris Academy in programma venerdì alle 21.15 al PalaValli.

Lo stesso giorno e alla stessa ora il Massa Lombarda sarà di scena in casa dell’Artusiana Forlimpopoli. Il tabellino di Faenza contro Ferrara: Rosetti 6, Marabini 7, Naccari 7, Belmonte 7, Garavini 10, Caramella 5, Ravaioli 2, Ballarin 12, Ndiaye 16, Bendandi 2, Santandrea 3, Merendi. All.: Pio

Il tabellino di Faenza con Bologna è il seguente: Rosetti 2, Marabini 8, Naccari 17, Garavini 12, Caramella 1, Ravaioli 4, Ballarin 19, Ndiaye 5, Bendandi 5, Lanza, Santandrea, Merendi 6. All.: Pio Classifica: Budrio, Granarolo e Argenta* 12;, Baricella* 10; 4 Torri Ferrara e Villanova Tigers 8; Artusiana Forlimpopoli*, International Imola e Riccione 6; Faenza*, Grifo Imola, Cesena*, Omega Bologna*, Bertinoro* e Massalombarda** 4; Castel San Pietro*, Russi* 2. * già riposatopartite in meno