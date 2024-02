Basket Divisione regionale 1 e 2. Landini Lerici e Follo vittoriosi

Vittoria su tutta la linea per il basket spezzino maschile regionale nello scorso weekend. Cominciando dalla poule promozione della Divisione regionale 1, giunta alla 3ª giornata, convincente successo della Gino Landini Lerici per 68-54 in casa del Pegli. I coach Ricci e Bertelà hanno fatto giocare: Putti, Albanesi, Nardi, Oddone, Russo, Poletto, Vignali, Sacchelli, Gaspani, Rege Cambrin, Omeragic e il finalmente rientrato Tripodi.

Altri risultati: Cogoleto-Tigullio 71-85, Loano-Next Step Rapallo 65-84, Pgs Auxilium Genova-Aurora Chiavari 67-76.

Classifica: Tigullio S. Margherita punti 16, Pgs Auxilium Ge 12, Next Step, Landini Lerici, Aurora 10, Pegli 8, Cogoleto 4, Loano 2.

Vince pure il Follo nella poule salvezza, a sua volta al 3° turno, per 78-71 al PalaSprint, contro la Bvc Sanremo. Mister Stano ha schierato: Gelmuzzi, Cozma, Pizzanelli, Leporati, Liberatore, Salvia, Benedetto, Petrini, Pepo, Moscatelli, Bardelli, Santucci.

Altri risultati: Villaggio Chiavari-Ardita Juventus Genova 62-69 e Valpetronio Casarza Ligure-Juvenilia Varazze 72-80.

Classifica: Ardita Juve e Follo punti 12, Villaggio 10, Juvenilia 8, Blue Sea Lavagna 6, Valpetronio 4.

Vittoriosi anche Canaletto e Golfo dei Poeti in quella Divisione regionale 2 arrivata alla 3ª giornata del girone di ritorno. La capolista riceve e surclassa il Villaggio con un 76-46, la Golfo fa altrettanto con gli altri chiavaresi dell’ Aurora, 87-36. Questi i canalettesi in campo; Benevelli, Ceragioli, Rivelli, Cicala, Stratta, Coari, Monti, Zoppi, Valenti, De Ferrari. Infine ecco i "Poeti"; Spadoni, Traverso, Bidini, Santacroce, Giananti D., Bombardi, Giananti L., Russo, Gaspani L.

A proposito di Golfo dei Poeti, sconfitto per 78-55 il Canaletto in Under 19 Top, per concludere ieri sera si è svolto il derby Landini-Academy in serie C femminile al Palabiagini lericino.

Andrea Catalani