Basket, Divisione Regionale 1: primo successo in trasferta. Poloni fa sorridere l’International con un canestro allo scadere

Sul filo di lana l’Easy Car International interrompe la serie nera e ritrova la vittoria, portando a casa due punti preziosi in ottica salvezza. Tutto questo grazie a Filippo Poloni, autore del tap-in vincente allo scadere con il quale i biancorossi si impongono per 84-83 sul campo di Correggio e conquistano una vittoria (la prima in trasferta) che li proietta a quota 4 nel girone R3 della seconda fase del torneo di Divisione Regionale 1, staccando proprio Correggio (0 punti) e Audace (2) e allontanandosi da quell’ultimo posto che significa retrocessione in DR2. In una partita equilibrata i ragazzi guidati ora da coach Magri (al posto di Dalpozzo) hanno provato a prendere un margine di vantaggio nel terzo quarto, senza staccarsi di dosso i padroni di casa, che negli istanti finali rimettevano la testa avanti (83-82) lasciando 7’’ all’International: il primo tiro è sbagliato, ma Poloni vola e in tap-in regala la vittoria ai suoi. E se Poloni veste i panni dell’eroe (28 punti oltre al cesto decisivo), Dall’Osso (18) e Bisi (12) sono ottime spalle. Venerdì alle 21, alla palestra Ravaglia, arriverà un’altra sfida decisiva contro l’Audace.

In Divisione Regionale 2 niente da fare per la Grifo Imola che cede 53-63 in casa contro la capolista Bellaria, forte dell’apporto degli esperti Foiera, Naccari, Tassinari e Raschi. La Grifo tornerà in campo giovedì 27 marzo nella sfida in casa della Compagnia dell’Albero Ravenna.

