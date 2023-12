Basket Divisione regionale 1. Epurazioni all’Audax. Tagliato anche Valenti: "Disaccordi tecnici»

E’ del play Fabio Valenti (nella foto) la terza testa caduta in casa Audax. Dopo che la mannaia si è abbattuta su Gabriele Bianchini ed Elias Eerikinharju (prima ospitati nel ’pensatoio’ a riflettere e poi allontanati) con l’ormai ex capitano, alla fredda lama taglia teste, la società ha preferito usare il guanto di velluto. "Con Fabio eravamo già d’accordo fin dopo la partita con il Valdicornia – spiega il ds Massimo Alibani –. Anche lui non condivideva le scelte dell’allenatore ma la società aspettava risposte dalla squadra e queste non sono arrivate né in allenamento né in partita. Ci eravamo già parlati a inizio mese e visto che non la pensavamo allo stesso modo, Valenti ci ha garantito la sua presenza fino alla pausa natalizia per non danneggiarci. Adesso abbiamo un mese per pensare cosa fare perché il nostro obiettivo resta il passaggio del girone e arrivare tra le prime quattro. Dobbiamo essere pronti per le partite che conteranno". Intanto il nuovo capitano (in attesa del rientro di Tealdi che resta un’incognita assieme a Riccardi) sarà Donnini. Valenti se va a metà dell’ottava stagione, non consecutiva, in maglia gialloazzurra: a interrompere la continuità c’è stata una stagione al Cmc, una scelta che forse l’Audax non gli ha mai perdonato anche se lo ha sempre considerato un ragazzo molto corretto.

ma.mu.