Basket divisione regionale 1, espugnata Bertinoro controllando il match fin dal secondo quarto. Urlo Artusiana: batte lo Scirea, sesta vittoria consecutiva L'Artusiana Forlimpopoli vince il derby forlivese di Divisione Regionale 1 con un rotondo 62-88, conquistando la sesta vittoria consecutiva e il quarto posto in classifica. Colombo è il top scorer del match con 22 punti. Lo Scirea, invece, è al quarto ko in cinque gare e dovrà recuperare al più presto punti e condizione per evitare una stagione in piena bagarre per la salvezza.