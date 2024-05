Basket Divisione Regionale 1 Finale playoff. Landini passa avanti

LANDINI LERICI

67

AURORA CHIAVARI

40

(28-8, 44-19, 60-31)

GINO LANDINI LERICI: Sacchelli 8, Putti 13, Rege Cambrin 7, Albanesi 2, Gaspari Lo. 1, Poletti, Omeragic 21, Gaspani Le., Tripodi 11, Vignali, Oddone 4, Pignoli, All. Ricci e Bertela’.

AURORA CHIAVARI: Gotelli 6, Stefani, Solari 4, Costa 2, Seganti, Enoyoze 8, Deli 1, Sall 6, Garibotto 7, Scibola 0, Folli 6, Rivera. All. Marenco.

Arbitri: Mariani e Ciccangeli.

LERICI – Con una prestazione impeccabile la Landini Lerici battte l’ Aurora Chiavari e si porta sul 2-1 nella serie che si gioca al meglio delle cinque partite e vale la promozione in Serie C. Chiavaresi nettamente dominati alla palestra di Montepertico. Intesa, gioco, padronanza di campo e e anche qualche numero spettacolare nella serata perfetta dei lericini. Difficile trovare un migliore in campo, tutti veramente bravi: capitan Putti e il solito Sacchelli, Omeragic supportato da Tripodi, quest’ultimo più volte rilevato da Albanesi come il ’jolly’ Rege Cambrin.

Tutti nelle file dei padroni di casa sono entrati e hanno fatto la loro parte. Gran cornice di pubblico tra sostenitori locali e ospiti. A questo punto alla Landini manca una vittoria per centrare la promozione. "Fatta? Aspettiamo mercoledì – dice il presidente Alberto Bodini (nella foto) – di nuovo in casa: sarebbe bello evitare la ’bella’ da loro". Oltre alla Landini Lerici altre due squadre giovanili in campo, nell’ottica della sinergia con la Golfo dei Poeti: la Under 15 sta infatti giocando per arrivare alle finali di categoria.