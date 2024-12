Basket Divisione regionale 1. Fiorani, elogi ai Legends: "Siamo un cliente scomodo per tutti»

"Viviamo alla giornata, cerchiamo di arrivare più in alto possibile, poi si vedrà". Non perde la sua tradizionale prudenza Antonio Fiorani, l’allenatore dei Legends che dopo 13 giornate del campionato di Divisione regionale 1 di basket, e a soli 80 minuti dal giro di boa, resta saldamente nelle parti alte della classifica: quarto a pari punti con il Rosignano. "Non siamo una squadra di professionisti, ci alleniamo quando possiamo e come possiamo, ma siamo molto contenti – continua Fiorani –. Il valore della squadra è buono, ci difendiamo, puntiamo a fare meglio possibile e siamo scomodi per tutti".

Sulla gara vinta con il Valdicornia, Fiorani ha elogi per Michele Diamanti (nella foto): "Ha giocato molto bene, ma dopo avere tribolato nel primo quarto, tutti hanno giocato bene, anche se eravamo privi di Canciello e Borghini". E intanto la manciata di centimetri della linea per la rimessa laterale negli ultimi due minuti di gara (quando la squadra decide di rimettere in attacco) costano cari ai Legends perché dopo il richiamo alla quarta giornata, alla 13ª è arrivata anche l’ammenda di 150 euro. Una contestazione che ha creato qualche perplessità perché nelle sette partite casalinghe fin qui giocate alla Dogali dai gialloviola, nelle altre cinque non è stata rilevata alcuna infrazione, così come nelle sette gare giocate dal Cmc.

