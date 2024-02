Basket Divisione regionale 1. Gara dai due volti per la Legends. Ma vince il Calcinaia

CALCINAIA

75

LEGENDS CARRARA

68

BASKET CALCINAIA: Dal Canto 6, Bartalucci 19, Nelli 5, Gambini 6, Londi 4, Nufrio 5, Foschi 12, Donati 9, Pasquinelli 9, Picariello. All. Ierardi.

LEGENDS CARRARA: Viola 18, Luca Falconi (nella foto) 17, Diamanti M. 4, Benfatto 6, Donati 14, Tongiani, Leonardi 6, Diamanti L., Borghini 3. All. Fiorani.

Arbitri: Carboni e De Chiara di Firenze.

Parziali: 19-14, 41-31; 58-55.

CALCINAIA – Arriva al termine di una gara dai due volti la terza sconfitta consecutiva dei Legends che a Calcinaia non passano e chiudono sul –7. Padroni di casa sempre in vantaggio (+5 al primo intervallo breve) con un allungo a metà gara. Sul –10 i gialloviola non si scoraggiano e al rientro in campo dopo il riposo lungo sono più determinati: l’attacco trova il canestro con maggiore facilità e con un parziale di 24-17 si fanno sotto (meno 3) all’ultimo intervallo, mettendo il fiato sul collo dei pisani. La reazione dei carraresi però non prosegue nel quarto e decisivo tempino: l’attacco si inceppa (i 13 punti segnati sono troppo pochi per ribaltare il risultato) e con un ultimo parziale ancora favorevole di 17-13 i pisani portano a casa i 2 punti in palio lasciando l’amaro in bocca ai Legends che tirano con il 47% da 2 (18/38), il 27% nelle triple (6/22) e il 70% ai liberi (14/20), ma a pesare sulla sconfitta sono i punti incassati.

ma.mu.