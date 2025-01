Basket Divisione regionale 1. Giornata positiva con due belle vittorie per Legends e CmC

I Legends si confermano al quarto posto, il Cmc rientra nella griglia playoff. Turno positivo per le due squadre carraresi che partecipano al campionato di Divisione regionale 1 di basket. Nella prima giornata di ritorno vincono entrambe, come da pronostico: i gialloviola di Andrea Fontanelli (nella foto) contro Viareggio per 72-60, i biancocelesti in casa dell’Invictus Livorno per 75-67. In testa alla classifica l’unico cambiamento è firmato dal Montemurlo che approfitta della sconfitta del Calcinaia a Castelfranco, per agganciare i pisani in vetta, mentre dietro vincono Pescia, Legends e Rosignano, così che il terzetto continua a stare a braccetto rosicchiando però due punti alla vetta (–4) della classifica e a quota 22 l’ordine è stabilito solo dalla differenza canestri. Giornata favorevole anche per il Cmc di coach Michele Bertieri che, oltre alle sconfitte di Donoratico, Cerretese e Sky Walkers, approfitta anche del favore dei Legends di coach Fiorani per sorpassare il Viareggio e riconquistare un posto al sole, seppure l’ultimo utile per i playoff.

Classifica: Calcinaia e Montemurlo 26; Pescia, Legends Carrara e Rosignano 22; Libertas Lucca 18; Sky Walkers Lucca e Cm Carrara 16; Donoratico, Cerretese, Castelfranco e Viareggio 14; Valdicornia e Monsummano 10; Pistoia 6; Invictus Livorno 4.

ma.mu.