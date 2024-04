Basket Divisione regionale 1, giornata positiva. Legends, ora i playoff sono in cassaforte. E l’Audax rivede la luce

Pasqua da ricordare per le due carraresi che militano nella Divisione regionale 1. I Legends di capitan Alessandro Benfatto (nella foto) soffrono (+3) ma vincono la partitissima con il Viareggio e con una mossa si assicurano la salvezza e anche la griglia playoff in quanto blindano l’8° posto. Nel caso conquistassero gli ultimi due punti della stagione regolare, manterrebbero l’attuale 7ª posizione (impossibile superare Grosseto e Calcinaia a +2, perché entrambe vantano il 2-0 negli scontri diretti con i gialloviola). Ma i Legends sono diventati anche gli arbitri dei destini dei cugini dell’Audax che, proprio in virtù della sconfitta del Viareggio e del successo gialloazzurro sulla Liburnia Livorno, hanno agguantato il 9° posto (l’ultimo che regala la salvezza) e l’ultima giornata della stagione regolare mette i Legends davanti alla Invictus Livorno, un’altra squadra che può soffiare la salvezza all’Audax in quanto, arrivando a pari punti, i livornesi vantano il 2-0 negli scontri diretti. Dopo mesi in apnea vissuti in zona retrocessione, i gialloazzurri sono tornati a riveder le stelle.

Classifica: Lucca 36; Rosignano e Donoratico 32; Valdicornia 30; Grosseto e Calcinaia 26; Legends Carrara e Castelfranco 24; Audax Carrara 20; Viareggio e Invictus Livorno 18; Liburnia Livorno 8; Bellaria Pontedera 6.

ma.mu.