Basket Divisione regionale 1. Giornata senza punti per Legends e Audax. Ora lo sprint salvezza

Giornata nera per le due carraresi di basket che militano nella Divisione regionale 1. Nella sesta giornata di ritorno i Legends crollano alla Dogali davanti al Grosseto (–22), squadra di alta classifica, mentre l’Audax non sfigura a Lucca (–7), in casa della prima della classe, ma torna ugualmente a casa senza punti. A 7 giornate dalla fine, in classifica, i gialloviola di Giacomo Viaggi (nella foto) restano al settimo posto, ma da dietro fanno un balzo in avanti i pisani del Castelfranco di Sotto e i livornesi della Invictus, entrambi vittoriosi e che adesso minacciano da vicino la relativa tranquillità dei carraresi. Alla fine le prime 8 vanno ai playoff e, comunque vadano, sono salve, mentre le altre 5 retrocedono direttamente nella Divisione regionale 2, senza neppure passare dai playout.

Nonostante l’incoraggiante prova, invece, è sempre nel pantano l’Audax che, all’11° posto, vede la zona salvezza al momento sempre a 4 punti, a quota 16. Intanto le gare a disposizione per recuperare diminuiscono, ma l’equilibrio del campionato fa pensare che molto si deciderà nelle ultime giornate.

Classifica: Lucca e Donoratico 24; Rosignano, Grosseto, Calcinaia e Valdicornia 22; Legends Carrara 18; Castelfranco e Invictus Livorno 16; Viareggio 14; Audax Carrara 12; Liburnia Livorno 8; Bellaria Pontedera 6.

ma.mu.