Basket divisione regionale 1. Golfo dei Poeti travolge l’Ardita

La Golfo dei Poeti vince di slancio con 20 punti di vantaggio sull’Ardita Juve Genova, travolta 89-69 al PalaBiagini di Lerici. Match mai in discussione per il team allenato da Edoardo Soncini, che ha schierato: Di Benedetto C. 1, Nardi, Pizzanelli 22, Russo M., Preci 17, Russo L. 1, Beltrami 10, Giananti L. 0, Vignali 20, Salvia, Gelmuzzi 18, Di Benedetto M. Risultati: Aurora Chiavari-Juvenilia Varazze posticipata al 30 marzo, San Remo-Tigullio Santa Margherita Ligure 48-53, Next Step Rapallo-Cogoleto 78-73, Novi Busalla-Blue Sea Lavagna 74-68 e Pegli-Pgs Auxilium Ge 79-75. Classifica; Aurora Chiavari punti 20, Next Step Rapallo 18, Tigullio S. Margherita 16, Pegli, Juvenilia Varazze, Pgs Auxilium Ge e Ardita 12, Cogoleto e Golfo dei Poeti 10, Blue Sea Lavagna 6, Novi Busalla 4, Bvc San Remo 0.