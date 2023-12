Basket Divisione Regionale 1. Grifo e International, un finale proprio amaro

Si chiude con una doppia sconfitta il 2023 per la Grifo e per l’International nel torneo di Divisione Regionale 1. Ma se i biancorossi hanno lottato prima di cedere ai Villanova Tigers, ben poca resistenza ha offerto la Grifo nella sconfitta interna contro Massa Lombarda. Il finale dice 57-88 e la gara sembra prendere la strada degli ospiti visto che la doppia cifra di svantaggio è toccata già nel primo quarto. I soli Carbone e Piazza in doppia cifra (11) nella squadra di coach Pietrantonio che tornerà in campo il 13 gennaio nella sfida interna con Argenta. L’Easy Car International lotta tra le mura amiche, ma ad avere la meglio è Villanova Tigers, 83-71. Tra i biancorossi di coach Serio Poloni 21 e Ricci Lucchi 11.

l. m.