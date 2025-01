Basket Divisione regionale 1: il successo avvicina i bianconeri alla Poule Promozione. Scirea show, battuta la capolista

Grandioso successo del Gaetano Scirea che, grazie a un ultimo quarto da antologia, sconfigge per 80-73 (parziali 12-18; 27-36; 46-59) la capolista Massalombarda, mettendo una seria ipoteca sulla qualificazione alla Poule Promozione.

Per tutto il primo tempo sono gli ospiti a fare la partita, guidati dall’ex Flan (miglior marcatore dei suoi con 23 punti), mentre Bertinoro si limita a restare in scia. Dopo l’intervallo lo spartito non sembra cambiare, anzi i lupi allungano sul +13, nonostante la buona mira di Agatensi ed Angeletti.

Negli ultimi 10’ accade l’impensabile: lo Scirea inizia a martellare con percentuali irreali dall’arco (7 triple nel quarto), mandando fuori giri gli ospiti che prima si inceppano in attacco e poi esagerano con le proteste contro gli arbitri. Con un parzialone di 34-14, i ragazzi di coach Solfrizzi conquistano così un successo pesante e prezioso in vista del rush finale del campionato.

Il tabellino: Bellini 2, Piazza 3, Agatensi 14, Panzavolta 23, Angeletti 17, Poni, Sassi ne, Biandolino 7, Palazzi 2, Spagnoli ne, Bassi 6, Torelli 6. All.: Solfrizzi.