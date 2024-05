Basket Divisione regionale 1. La Raggisolaris Academy ospita Riccione. Russi coi Tigers, Massa in casa con Bertinoro

Doppia sconfitta per le formazioni ravennati. Il Basket Club Russi cade 55-90 (18-15; 21-45; 41-66) in casa dello Scirea Bertinoro, mentre la Raggisolaris Academy perde 55-80 (9-14; 23-36; 43-62) sul campo del Granarolo Basket Village. Una sconfitta che permette ai faentini di mantenere la tredicesima posizione a quattro giornate dalla fine, piazzamento che varrebbe la salvezza diretta. Non è sceso in campo il Massa Lombarda, che l’8 maggio la gara casalinga con il Grifo Imola. Stasera l’Academy ospiterà alle 21 Riccione, Russi riceverà alle 21.15 i Tigers Villanova e Massa Lombarda giocherà in casa con Bertinoro alle 21. Classifica: Argenta 46; 4 Torri Ferrara e Budrio 42; Granarolo 40; Riccione 34; Villanova, Massa Lombarda Artusiana Forlimpopoli* 30; Baricella 28; International Imola* 26; Cesena 24; Bertinoro 22; Faenza e Castel San Pietro 20; Omega Bologna* 16; Grifo Imola* 14; Russi 12. * devono ancora riposare.